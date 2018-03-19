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Рада проголосує за оновлений склад ЦВК у перший тиждень квітня, - Геращенко

НовиниПолітика    19.03.2018 - 23:38
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Кандидати в члени Центрвиборчкому мають пройти перевірку

Верховна рада проголосує за оновлений склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) у перший тиждень квітня. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко у ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Як ви знаєте, подані кандидатури на представників ЦВК. Згідно із законодавством, вони мають пройти відповідну перевірку. Зараз вона триває. Цей тиждень вже є і навантажений, і не встигають провести цю перевірку", - розповіла Геращенко.

Вона додала, що, на її думку, за новий склад ЦВК буде проголосовано у перший сесійний тиждень квітня.

Нагадаємо, наприкінці лютого голова Верховної ради України Андрій Парубій заявляв, що парламент може проголосувати за призначення нових членів Центрвиборчкому після 13 березня 2018 року. Тоді він пояснював строки голосування тим, що п'ять служб, які проводять перевірку кандидатів на посади до ЦВК, не встигнуть завершити роботу до найближчого пленарного тижня.

 

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Теги: Ірина Геращенко, Центральна виборча комісія, Верховна Рада
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