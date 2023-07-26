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Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію найближчими днями, - нардеп

Фото: Рада може продовжити воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжать. Ймовірно, це станеться найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, дію воєнного стану та мобілізації продовжать ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Це буде вже восьме продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня 2023 року.

Железняк нагадав, що для продовження воєнного стану і загальної мобілізації президент України повинен підписати два укази, які подають на затвердження у парламент. Потім оборонний комітет Ради повинен схвалити укази. Після цього відбувається голосування у залі.

Чому запроваджується воєнний стан

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов’язаних, які проходили службу.

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