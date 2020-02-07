Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли, в зале 286 нардепов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В четверг депутаты Рады поддержали менее 200 правок

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. Парламентарии в пленарный четверг рассмотрели 184 правки.

Напомним, парламент вчера, 6 февраля, вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. В СН объяснили, что фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки, хотя ранее о такой возможности сообщали источники РБК-Украина.

Отметим, во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Разумков отметил, что это будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать нардепы.

Так, народные депутаты в четверг работали до 19:30. Изначально предлагалось продлить заседание до 20:00. А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупреждал о возможности проведения ночного заседания парламента.