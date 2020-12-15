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Рада продлила заседание до завершения рассмотрения бюджета-2021

Автор: Юлия Струк, Анастасия Рокитна

Парламент решил продлить заседание для принятия решения относительно госбюджета на 2021 год. "За" проголосовали 242 нардепа.

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Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Ставлю на голосование предложение о продлении сегодняшнего пленарного заседания до того времени... как будут рассмотрены Верховной радой законопроекты №4100-д, №4000, №4448", - заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Это предложение поддержали 242 народных депутата.

Напомним, источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что в Раде наберется достаточное количество голосов для принятия законопроекта о госбюджете на 2021 год.

Также в комментарии изданию заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что документ не будут принимать во время так называемой "бюджетной ночи".

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

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