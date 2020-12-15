Рада продовжила засідання до завершення розгляду бюджету-2021

Парламент вирішив продовжити засідання для прийняття рішення щодо держбюджету на 2021 рік. "За" проголосували 242 нардепи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ставлю на голосування пропозицію про продовження сьогоднішнього пленарного засідання до того часу... як буде розглянуто Верховною радою законопроекти №4100-д, №4000, №4448", - заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Цю пропозицію підтримали 242 народних депутати.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна в "Слузі народу" повідомило, що у Раді набереться достатня кількість голосів для ухвалення законопроекту про держбюджет на 2021 рік.

Також у коментарі виданню заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що документ не будуть ухвалювати під час так званої "бюджетної ночі".

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".