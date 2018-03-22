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Рада продлила сроки узаконивания самостроев и принятия их в эксплуатацию

НовостиОбщество    22.03.2018 - 11:33
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Самострой по результатам обследования можно будет узаконить в течение 10 рабочих дней

Верховная рада Украины приняла закон о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешения на строительные работы. Соответствующее решение поддержали 276 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, согласно принятым изменениям в закон о регулировании градостроительной деятельности, орган государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены самострои, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), по результатам технического обследования принимает в эксплуатацию:

  • построенные в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров;
  • построенные до 12 марта 2011 здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о льготах на образование для участников боевых действий.  

 

Рада сегодня рассмотрит вопросы строительства
Темы: Заседание Рады    Теги: Верховная Рада
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