Рада продлила сроки узаконивания самостроев и принятия их в эксплуатацию

Самострой по результатам обследования можно будет узаконить в течение 10 рабочих дней

Верховная рада Украины приняла закон о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешения на строительные работы. Соответствующее решение поддержали 276 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, согласно принятым изменениям в закон о регулировании градостроительной деятельности, орган государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены самострои, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), по результатам технического обследования принимает в эксплуатацию:

построенные в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров;

построенные до 12 марта 2011 здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о льготах на образование для участников боевых действий.