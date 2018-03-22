Рада продлила сроки узаконивания самостроев и принятия их в эксплуатацию

Самострой по результатам обследования можно будет узаконить в течение 10 рабочих дней
Верховная рада Украины приняла закон о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешения на строительные работы. Соответствующее решение поддержали 276 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, согласно принятым изменениям в закон о регулировании градостроительной деятельности, орган государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены самострои, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), по результатам технического обследования принимает в эксплуатацию:
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о льготах на образование для участников боевых действий.