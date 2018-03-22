Рада продовжила терміни узаконення самобудов і прийняття їх в експлуатацію

Самобудови за результатами обстеження можна буде узаконити протягом 10 робочих днів
Верховна рада України прийняла закон про продовження строку прийняття в експлуатацію об'єктів, побудованих без дозволу на будівельні роботи. Відповідне рішення підтримали 276 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, згідно з прийнятими змінами до закону про регулювання містобудівної діяльності, орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені самобуди, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підписав закон про пільги на освіту для учасників бойових дій.