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Рада продовжила терміни узаконення самобудов і прийняття їх в експлуатацію

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 11:33
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Самобудови за результатами обстеження можна буде узаконити протягом 10 робочих днів

Верховна рада України прийняла закон про продовження строку прийняття в експлуатацію об'єктів, побудованих без дозволу на будівельні роботи. Відповідне рішення підтримали 276 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, згідно з прийнятими змінами до закону про регулювання містобудівної діяльності, орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені самобуди, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

  • збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів;
  • побудовані до 12 березня 2011 будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підписав закон про пільги на освіту для учасників бойових дій.

 

Рада сьогодні розгляне питання будівництва
Темы: Засідання Ради    Теги: Верховна Рада
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