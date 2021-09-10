Рада призвала мировое сообщество осудить новые репрессии в Крыму

Верховная рада Украины одобрила обращение к мировому сообществу с призывом осудить новую волну репрессий в оккупированном Крыму. Соответствующее постановление поддержали 293 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

В принятом заявлении говорится о том, что Рада обращается к правительствам и парламентам других стран, международным организациям с призывом осудить новую волну репрессий Российской Федерации против крымских татар, а также ввести санкции против всех причастных к этим преступлениям.

Также нардепы призывают партнеров присоединиться к Декларации Крымской платформы и наращивать усилия по деоккупации украинского полуострова.

Кроме того, Рада осуждает незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.