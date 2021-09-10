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Рада закликала світову спільноту засудити нові репресії в Криму

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 13:39
Рада закликала світову спільноту засудити нові репресії в Криму Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України схвалила звернення до світової спільноти з закликом засудити нову хвилю репресій в окупованому Криму. Відповідну постанову підтримали 293 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

У прийнятій заяві йдеться про те, що Рада звертається до урядів і парламентів інших країн, міжнародних організацій із закликом засудити нову хвилю репресій Російської Федерації проти кримських татар, а також ввести санкції проти всіх причетних до цих злочинів.

Також нардепи закликають партнерів приєднатися до Декларації Кримської платформи і нарощувати зусилля з деокупації українського півострова.

Крім того, Рада засуджує незаконні обшуки, викрадення і арешти кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова і першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав арешти кримських татар помстою за успішне проведення саміту Кримської платформи.

Російська ФСБ підозрює Джелялова в диверсії на газопроводі в Криму.

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