Рада не признала выборы в Госдуму России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР .

В заявлении Рады отмечаются нарушения Россией норм международного гуманитарного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ, перемещения населения государства оккупанта на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанного госграницы Украины.

"В заявлении Верховная рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования", - говорится в сообщении.