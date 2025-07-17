Рада призначила новий Кабмін Свириденко: список міністрів

Перестановки в Кабміні: як голосувала Рада

17 липня парламент призначив оновлений склад Кабінету Міністрів України. Відповідне рішення підтримало 253 народних депутатів.



Зазначимо, голосування відбулося в "пакетному" форматі. Це процедура, яка дозволяє ухвалювати кадрові рішення одразу, без окремого голосування за кожного кандидата в міністри. Винятком є посади прем'єра, очільника Міноборони та МЗС – їх кандидатури вносить президент, і за них нардепи голосують окремо.

Список міністрів оновленого уряду

Верховна рада своїм голосуванням затвердила наступний склад Кабміну:

Михайло Федоров – перший віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Раніше був першим заступником міністра економіки.

Світлана Гринчук – міністр енергетики. До призначення очолювала Міністерство захисту довкілля.

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України. До цього працював першим заступником міністра фінансів.

Герман Галущенко – міністр юстиції. До цього очолював Міністерство енергетики.

Тарас Качка – віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше працював заступником міністра економіки – торговим представником України.

Водночас частина міністрів зберегли свої посади:

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій.

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ.

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я.

Сергій Марченко – міністр фінансів.

Наталя Калмикова – міністр у справах ветеранів.

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту.

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки.

Крім того, в результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Відтак, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство.

Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності.

Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Також варто зауважити, що ще не було призначено міністра закордонних справ та міністра оборони. Подання на ці посади вносяться окремо президентом України і тому їх голосування відбувається окремо. На ці посади розглядаються Андрій Сибіга та Денис Шмигаль відповідно.

О 15:48 Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. "За" проголосував 271 нардеп.

Голосування за Шмигаля ще не відбулось.

Зміни в уряді

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність оновлення виконавчої влади та запропонував очолити Кабмін Юлії Свириденко, яка обіймала посаду першої віцепрем'єрки та міністра економіки з 2021 року. Водночас кандидатуру Дениса Шмигаля президент запропонував на посаду міністра оборони.

Більше про перестановки в Кабміні можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.