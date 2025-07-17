Рада назначила новый Кабмин Свириденко: список министров

Перестановки в Кабмине: как голосовала Рада

17 июля парламент назначил обновленный состав Кабинета Министров Украины. Соответствующее решение поддержало 253 народных депутатов.



Отметим, голосование прошло в "пакетном" формате. Это процедура, которая позволяет принимать кадровые решения сразу, без отдельного голосования за каждого кандидата в министры. Исключением является должность премьера, главы Минобороны и МИД – их кандидатуры вносит президент, и за них нардепы голосуют отдельно.

Список министров обновленного правительства

Верховная рада своим голосованием утвердила следующий состав Кабмина:

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Раньше был первым заместителем министра экономики.

Светлана Гринчук – министр энергетики. До назначения возглавляло Министерство защиты окружающей среды.

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины. До этого работал первым замминистра финансов.

Герман Галущенко – министр юстиции. До этого возглавлял Министерство энергетики.

Тарас Качка – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ранее работал заместителем министра экономики – торговым представителем Украины.

В то же время часть министров сохранили свои должности:

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий.

– вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий. Игорь Клименко – министр внутренних дел.

– министр внутренних дел. Виктор Ляшко – министр здравоохранения.

– министр здравоохранения. Сергей Марченко – министр финансов.

– министр финансов. Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов.

– министр по делам ветеранов. Матвей Бедный – министр молодежи и спорта.

– министр молодежи и спорта. Оксен Лисовый – министр образования и науки.

Кроме того, в результате перестановок в правительстве несколько министерств было реорганизовано. Так, Министерство обороны объединили с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Министерство экономики, Министерство защиты окружающей среды и Минагрополитики объединили в одно ведомство.

Министерство социальной политики получило расширенный функционал – к нему присоединили полномочия Министерства национального единства.

Должность министра Кабинета министров ликвидирована, ее функции передали Секретариату правительства.

Также стоит отметить, что еще не были назначены министр иностранных дел и министр обороны. Предложения на эти должности вносятся отдельно президентом Украины, поэтому голосование по ним проходит отдельно. На эти должности рассматриваются Андрей Сибига и Денис Шмыгаль соответственно.

По состоянию на 15:30 в Верховной Раде продолжается голосование по их назначению.

Изменения в правительстве

Напомним, 16 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Накануне президент Владимир Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил возглавить Кабмин Юлии Свириденко, занимавшей должность первого вице-премьера и министра экономики с 2021 года. В то же время, кандидатуру Дениса Шмыгаля президент предложил на должность министра обороны.

Больше о перестановках в Кабмине можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.