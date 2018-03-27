Рада может принять изменения в закон о таможенном тарифе на текущей сессии, - Кубив

Закон призван урегулировать поставки минеральных удобрений в Украину

Народные депутаты Верховной Рады планируют до конца текущей восьмой сессии внести изменения в Закон "О таможенном тарифе Украины". Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи с Комиссаром ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.

"В рамках заседания Межведомственной комиссии мы рассмотрели материалы по поставкам минеральных удобрений в Украину. Решение (о повышении пошлин на импорт удобрения с РФ - ред ..) говорит о том, что мы за украинского производителя и против контрабанды. Но для общего урегулирования этого вопроса мы должны принять закон", - пояснил министр.

Он напомнил, что год назад (в 2017 году - ред.) правительством был внесены в Верховную Раду два законопроекта по агропромышленным вопросам. В частности, законопроект № 6422, который был разработан с целью содействия диверсификации поставок удобрений в Украину.

"Комитет ВР уже провел с нами три заседания и принял четкую программу. Мы провели вчера конструктивную работу с депутатами Верховной Рады. Эти два законопроекта были вчера озвучены на заседании нашей комиссии. Также сказано, что есть определенные дополнения к этим законопроектам. Должны рассмотреть проект закона "О таможенном тарифе в Украине" с целью диверсификации поставок удобрений в Украине. Представители ВР и депутаты говорили, что должны принять этот законопроект в первом полугодии этого года", - добавил Кубив.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации.