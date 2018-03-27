Рада може прийняти зміни до закону про митний тариф на поточній сесії, - Кубів

Закон покликаний врегулювати поставки мінеральних добрив в Україну

Народні депутати Верховної Ради планують до кінця поточної восьмої сесії внести зміни в Закон "Про митний тариф України". Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів після зустрічі з Комісаром ЄС, передає кореспондент РБК-Україна.

"В рамках засідання Міжвідомчої комісії ми розглянули матеріали щодо постачання мінеральних добрив в Україну. Рішення (про підвищення мит на імпорт добрива з РФ - ред.) говорить про те, що ми за українського виробника і проти контрабанди. Але для загального врегулювання цього питання ми повинні прийняти закон", - пояснив міністр.

Він нагадав, що рік тому (в 2017 році - ред.) урядом було внесено у Верховну Раду два законопроекти з агропромислових питань. Зокрема, законопроект № 6422, який був розроблений з метою сприяння диверсифікації поставок добрив в Україну.

"Комітет ВР вже провів з нами три засідання і прийняла чітку програму. Ми провели вчора конструктивну роботу з депутатами Верховної Ради. Ці два законопроекти були озвучені вчора на засіданні нашої комісії. Також сказано, що є певні доповнення до цих законопроектів. Мають розглянути проект закону "Про митний тариф в Україні" з метою диверсифікації поставок добрив в Україні. Представники ВР і депутати говорили, що повинні прийняти цей законопроект у першому півріччі цього року", - додав Кубів.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 26 березня розширила дію антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) з Російської Федерації.