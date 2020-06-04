Рада приняла закон о таможенном тарифе: изменятся ли ставки пошлин

Фото: ввоз товаров (0629.com.ua)

Перед голосованием нардепы дискутировали, не изменит новый закон ставки таможенных пошлин

Верховная рада одобрила новый закон о таможенном тарифе. За соответствующий законопроект №3228 во втором чтении проголосовали 290 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, глава комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии нашему агентству рассказал, что перед голосованием за закон народные депутаты собрались возле президиума Рады, чтобы определиться, поддерживать ли этот законопроект за основу и в целом.

"У одной из фракций были опасения, что... увеличиваются определенные ставки. Мы объясняли коллегам, что никакого увеличения ставок не происходит... Действительно, там (в законе - ред.) появляется новый код", - рассказал парламентарий.

По его словам, этот код вводится со ставкой "ноль".

"Например, если мы говорим о рыбной продукции, то это экзотические товары и экзотическая рыба. Но этот новый код вводится со ставкой "ноль". Здесь проблемы нет. Мы продискутировали это в зале", - заверил глава комитета.

Парламентарий отметил, что данный закон традиционно рассматривается в ВР за основу и в целом, поскольку ставки вообще не пересматриваются.

"Сами тарифы не пересматриваются. Меняются только коды товаров и описание этих товаров, в соответствии с гармонизированной системы учета товаров, которая действует во всем мире", - заверил Гетманцев.

По его словам, таможенный тариф, который действует по состоянию на сейчас в Украине, приведен к гармонизированной системе в редакции 2012 года, а законопроект "О таможенном тарифе" приводит этот тариф в соответствие с редакцией 2017 года.

"То есть, та система уже старая. Кроме того, существуют определенные несоответствия, если завозится товар по одному коду из иностранного государства, а у нас другой код - тогда могут быть определенные несоответствия", - пояснил нардеп.

Напомним, в конце ноября 2019 году в парламенте появился текст законопроекта правительства Алексея Гончарука №2482 "О таможенном тарифе Украины".

Как писало РБК-Украина, в начале марта после назначения Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля этот законопроект сняли с рассмотрения парламента.

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Автор: Юлия Струк