Рада приняла закон об обличителях коррупции: как это будет работать

Верховная рада Украины на пленарном заседании 17 октября приняла закон президента Владимира Зеленского об обличителях коррупции. РБК-Украина разбиралось, что изменится, и как будет работать новый закон.

НАБУ и НАПК создадут специальные каналы связи

Изменения в закон "О противодействии коррупции" предполагают, что НАБУ, Национальное агентство по предотвращению коррупции, а также другие антикоррупционные органы и органы местной власти должны создать защищенные анонимные каналы связи для обличителей. Речь идет о каналах онлайн-связи, горячих линиях, электронной почте и так далее.

Сообщения будут анонимными

Согласно принятому закону, сообщения о коррупционных преступлениях можно будет подавать анонимно. Такие сигналы подлежат рассмотрению, если они касаются конкретного человека, а также содержат данные, которые могут быть проверены. За незаконное раскрытие данных обличителя предусмотрена ответственность.

Уполномоченные органы обязаны в течение не более 15 дней со дня получения сообщения о коррупции проверить его. Если в данный срок невозможно проверить информацию, рассмотрение продлевается до 30 дней. Обличителю предоставляется подробный письменный ответ с результатами проверки.

Обличителям предлагают вознаграждение

Закон гарантирует право обличителей на вознаграждение. При этом уточняется, что вознаграждение полагается, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц ( с 1 декабря повышается до 2102 гривен), то есть фактически превышает 10 млн гривен.

В таком случае размер вознаграждения определяет суд в пределах 10% от взятки или нанесенного ущерба. В то же время оно не может превышать 3000 минимальных заработных плат - 12,5 млн гривен.

Отметим, закон также допускает распределение вознаграждения, если информацию подали несколько обличителей. В таком случае суммы будут распределяться в зависимости от важности представленных данных.

Вознаграждение не положено тем, кто сообщил о коррупции в рамках сделки со следствием и кто является участником такого преступления. Также выплаты не получат те, кто воспользовался опцией обличителя, имея возможность сообщить о коррупции официально в рамках служебных полномочий.

Ответственность за ложные сообщения не предусмотрена

Закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупции. Кроме того, такие сообщения не могут рассматриваться как нарушение конфиденциальности, предусмотренной трудовым договором или контрактом.

Кроме того, обличителю и его близким не могут отказать в приеме на работу, а также их не могут уволить или вынудить уволиться. В случае отстранения работника, который является обличителем, оплата труда осуществляется в размере средней заработной платы за последний год.

Государство берет обличителей под защиту

Обличители и их близкие могут рассчитывать на защиту государства, если их жизни или имуществу после сообщения о коррупции угрожает опасность. Для защиты своих прав они смогут воспользоваться всеми видами услуг в рамках бесплатной вторичной правовой помощи или привлечь адвоката самостоятельно. При этом обличитель может рассчитывать на помощь НАПК в судебных процессах.