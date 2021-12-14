Рада приняла закон о налогообложении в "Дия City": когда он вступит в силу

За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

Согласно закону, для компаний-резидентов "Дия City" будет действовать следующая налоговая нагрузка:

переходный период по ограничению на работу с ФОП в рамках спецрежима будет таким: до 2024 никаких ограничений не предусмотрено. С 2024 расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 - 20%;

уровень налоговой нагрузки на компании-резиденты остался неизменным: НДФЛ - 5%, ЕСВ - 22% от минимальной зарплаты, военный сбор - 1,5%; возможность выбора корпоративного налога - ННВК (9%) или налог на прибыль (18%).

компании получат 0% налог на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года; налоговая скидка (по НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы;

резиденты "Дія City", которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях, и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с ФОП без ограничений на все время резидентства.

Гарантии стабильности условий налогообложения не распространяются на изменения законодательства Украины, касающиеся вопросов обороны, национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и охраны окружающей среды.

Закон предполагает, что Кабмин должен в течение трех месяцев разработать механизм компенсации средств, выплаченных налогоплательщикам в связи с реализацией права на налоговую скидку, в случае если плательщик налога на доходы физических лиц платит налог до другого бюджета.

Таким образом, условия "Дия City" будут зафиксированы на следующие 25 лет. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.