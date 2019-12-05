Рада приняла закон о компетентности НКРЭКУ за основу

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2490-1 "О внесении изменений в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" и других законов Украины (относительно приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 262 народных депутата.

Законом предлагается определить НКРЭКУ как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом министров Украины.

"Принятие законопроекта позволит, согласно решению Конституционного суда, создать правовые основания для функционирования НКРЭКУ как постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, сохранит ее независимость, а также обеспечит выполнение Украиной своих обязательств перед Энергетическим Сообществом взятых по Протоколу о присоединении Украины к Энергетическому Сообществу и Соглашением об ассоциации Украина - ЕС", - указано в пояснительной записке.

Так, положениями законопроекта регулируются порядок назначения членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора, членов регулятора - по результатам открытого конкурса, без превышения соответствующими органами и должностными лицами своих законных полномочий.

Нормами законопроекта предусмотрен запрет увольнения членов Нацкомиссии в случае сложения полномочий Кабмина перед новоизбранной Радой, отставки правительства, которая принята парламентом или формирования нового состава Кабмина.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что в случае непринятия закона с 1 января НКРЭКУ будет неправомочным регулятором.

Напомним, в июне Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ. Суд отметил, что полномочия главы государства не предусматривают право создания такого органа. Комиссию образовал пятый президент Петр Порошенко.