Рада приняла закон о господдержке скаутской организации "Пласт"

Верховная рада 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 228 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что государственная поддержка "Пласта" приведет к более динамичному развитию организации в Украине и мире, формированию десятков и сотен тысяч ценностно-ориентированных украинских граждан-патриотов, будет способствовать улучшению социально-экономического положения в Украине.

Ккаждый юноша и девушка, подготовленные в "Пласте", еще до достижения 18-летия обладают набором компетенций, которые позволяют управлять отделом или департаментом, планировать и реализовывать эффективные решения и тому подобное. То есть именно теми компетенциями, которых так не хватает для политического и экономического развития Украины", - сказано в пояснительной записке.

Целью закона является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с "Пластом", усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

Добавим, что закон о Пласт вносит ряд изменений в закон Украины "О культуре" и ЗУ "О внешкольном образовании".

Напомним, сегодня Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". За документ после ряда неудачных попыток проголосовал 231 парламентарий