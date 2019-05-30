Рада прийняла закон про держпідтримку скаутської організації "Пласт"

Верховна рада 30 травня прийняла за основу і в цілому з техніко-юридичними правками законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За законопроект проголосували 228 народних депутатів.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що державна підтримка "Пласту" призведе до більш динамічному розвитку організації в Україні і світі, формування десятків і сотень тисяч ціннісно-орієнтованих українських громадян-патріотів, буде сприяти поліпшенню соціально-економічного становища в Україні.

Ккаждый юнак і дівчина, підготовлені в "Пласті", ще до досягнення 18-річчя володіють набором компетенцій, які дозволяють керувати відділом або департаментом, планувати і реалізовувати ефективні рішення тощо. Тобто саме тими компетенціями, яких так не вистачає для політичного та економічного розвитку України", - сказано в пояснювальній записці.

Метою закону є врегулювання відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з "Пластом", посилення громадянської освіти та національно-патріотичного виховання молоді".

Додамо, що закон про Пласт вносить ряд змін в закон України "Про культуру" та ЗУ "ПРО позашкільну освіту".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". За документ після ряду невдалих спроб проголосував 231 парламентарій