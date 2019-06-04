Рада приняла за основу закон о сельскохозяйственной кооперации

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №6527-д "О сельскохозяйственной кооперации". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 233 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документом предлагается новая редакция закона "О сельскохозяйственной кооперации", которой урегулированы все ключевые вопросы создания и деятельности сельськохозяйственных кооперативов в Украине.

Предлагается отказаться от жесткого разделения с/х кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) такого кооператива самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности - с целью или без цели получения прибыли. Соответственно предлагается переход к единой организационно-правовой форме - сельскохозяйственный кооператив.

Законом предусмотрена возможность образования сельхозкооператива, который будет осуществлять свою деятельность без цели получения прибыли (с распространением на него ограничений по виду деятельности, операций с не членами и перехода права собственности, которые сегодня существуют для сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов). Уставом сельскохозяйственного кооператива, который действует с целью получения прибыли, также может быть предусмотрено обязательное трудовое участие в деятельности сельскохозяйственного кооператива его членов - физических лиц (как это предусмотрено для сельскохозяйственных производственных кооперативов).

Кроме того, проектом закона также предусмотрена возможность создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативных объединений - так называемых кооперативов второго уровня, которые являются распространенными в мире.

В документе закладываются четкие основы управления кооперативом, определяются права и обязанности его членов в процессе деятельности сельскохозяйственного кооператива, вводятся специальные положения о кооперативном образовании, участия сельскохозяйственных кооперативов в реализации социальной функции на селе.

В законопроекте четко определены полномочия органов управления сельскохозяйственным кооперативом, требования к уставу и правилам внутрихозяйственной деятельности, права и обязанности членов сельскохозяйственного кооператива.

Законопроектом сохраняются положения о государственной поддержке сельскохозяйственной кооперации, также предлагается основание Агентства содействия развитию сельскохозяйственной кооперации, которое, в частности будет осуществлять информационную, консультативную и методологическую помощь, направленную на развитие с/х кооперации, разрабатывает предложения по созданию благоприятной налоговой, финансово-кредитной, инвестиционной государственной политики в этой сфере.

Агентство содействия развитию сельскохозяйственной кооперации является неприбыльной организацией, которая образуется на основе партнерства между государственным, частным и общественным секторами на основании этого и других законов Украины.

Напомним, в ноябре 2012 года Рада приняла закон, которым разрешила создание обслуживающих и производственных сельскохозяйственных кооперативов.

Как писало РБК-Украина, в марте 2019-го в Раде заявляли о важности скорейшего рассмотрения семи аграрных законов.