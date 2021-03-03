Рада приняла за основу закон об исполнении решений ЕСПЧ: что он предлагает

Проект предлагает внести в украинское законодательство ряд изменений из-за соответствующих решений Европейского суда по правам человека о праве работников сферы транспорта на забастовку, а также об отбывании осужденными наказаний.

Изменения относительно права на забастовки

Во исполнение решения по делу "Вениамин Тимошенко и другие против Украины" закон определяет, что забастовка на предприятиях транспорта проходит на общих основаниях.

Также в документе прописан запрет забастовки, если прекращение работы может создать угрозу национальной безопасности, и в условиях чрезвычайного и военного положений.

При этом предлагается убрать норму, что во время чрезвычайного положения ограничить право на забастовки можно не дольше, чем на месяц, а для продолжения такого ограничения необходимо принимать совместный акт президента и Рады. То есть, ограничения можно установить сразу на все время ЧП.

Изменения в отбывании наказания

Соответствующие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс предлагаются на основе трех дел ЕСПЧ: Василий Иващенко против Украины, Найден против Украины и Петухов против Украины.

Закон предусматривает уменьшить для пожизненно заключенных минимальный срок отбытия наказания, который необходим для ходатайства о помиловании - с 20 до 10 лет.

Меняется и порядок их содержания. Предлагается отменить изолированное содержание осужденных, которым пожизненное лишение свободы заменили на определенный срок в порядке помилования или амнистии.

Вместо этого предусмотрено, что всех "пожизненных", которым смягчили наказание (через амнистию/помилование или в соответствии со статьей 82 УК) будут держать в обычных жилых помещениях в исправительных колониях максимального уровня безопасности.

В законе прописаны и особенности, а также алгоритм действий для замены пожизненного заключения на более мягкое наказание. Статью 154 УИК предлагают дополнить нормой о том, что неотъемлемой частью ходатайства о смягчении наказания для таких осужденных будет личный план реинтеграции в общество.

Такой план должен содержать меры, которые должны за время отбывания смягченного наказания устранить факторы, которые могут привести к повторному преступлению, и доказательства, которые будут подтверждать возможность реинтеграции осужденного в общество после освобождения.

Администрация колонии будет не только участвовать в разработке таких планов, но и предоставлять суду свои выводы относительно их обоснованности. Перед условно-досрочным освобождением осужденный должен будет представить отчет о выполнении личного плана реинтеграции с анализом причин успешности или неуспешности этих мероприятий.