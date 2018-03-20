Рада приняла за основу проект кодекса по процедурам банкротства

Верховная рада Украины сегодня, 20 марта, в первом чтении приняла проект кодекса по процедурам банкротства. Об этом говорится на сайте парламента.

За проект проголосовали 233 народных депутата, "против" не проголосовал никто, воздержались - 8, не голосовали -122 депутата.

Указано, что целью проекта является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирования отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Напомним, как писало РБК-Украина самым значимым изменением, на которое обратили внимание юристы, может стать возможность признавать банкротами физических лиц. В действующем законодательстве такой опции нет. Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, следует из проекта кодекса. Причем обязательно с участием арбитражного управляющего. Будет доступно две процедуры - судебная и досудебная.

В суде можно будет договориться о реструктуризации либо удовлетворить требования кредитора. При этом не подлежат реструктуризации и списанию долги по кредитам, взятыми должником на отдых, развлечения, покупку предметов роскоши, а также долги, появившиеся из-за участия в азартных играх и пари.