Рада прийняла за основу проект кодексу з процедури банкрутства

Верховна рада України сьогодні, 20 березня, в першому читанні ухвалила проект кодексу з процедури банкрутства. Про це йдеться на сайті парламенту.

За проект проголосували 233 народних депутата, "проти" не проголосував ніхто, утрималися - 8, не голосували -122 депутата.

Зазначено, що метою проекту є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, удосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів і судових рішень, врегулювання відносин щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина найбільш значущою зміною, на яку звернули увагу юристи, може стати можливість визнавати банкрутами фізичних осіб. В чинному законодавстві такої опції немає. Справи про банкрутство фізосіб будуть розглядати господарські суди, випливає з проекту кодексу. Причому обов'язково з участю арбітражного керуючого. Буде доступно дві процедури - судова і досудова.

В суді можна буде домовитися про реструктуризацію або задовольнити вимоги кредитора. При цьому не підлягають реструктуризації та списання борги за кредитами, взятими боржником на відпочинок, розваги, купівлю предметів розкоші, а також борги, що з'явилися з-за участі в азартних іграх і парі.