Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада прийняла за основу проект кодексу з процедури банкрутства

НовиниФінанси    20.03.2018 - 16:50
Фото: засідання Ради (president.gov.ua)
Фото: засідання Ради (president.gov.ua)

За проект проголосували 233 народних депутата

Верховна рада України сьогодні, 20 березня, в першому читанні ухвалила проект кодексу з процедури банкрутства. Про це йдеться на сайті парламенту.

За проект проголосували 233 народних депутата, "проти" не проголосував ніхто, утрималися - 8, не голосували -122 депутата.

Зазначено, що метою проекту є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, удосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів і судових рішень, врегулювання відносин щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і потребують допомоги з боку держави.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина найбільш значущою зміною, на яку звернули увагу юристи, може стати можливість визнавати банкрутами фізичних осіб. В чинному законодавстві такої опції немає. Справи про банкрутство фізосіб будуть розглядати господарські суди, випливає з проекту кодексу. Причому обов'язково з участю арбітражного керуючого. Буде доступно дві процедури - судова і досудова.

В суді можна буде домовитися про реструктуризацію або задовольнити вимоги кредитора. При цьому не підлягають реструктуризації та списання борги за кредитами, взятими боржником на відпочинок, розваги, купівлю предметів розкоші, а також борги, що з'явилися з-за участі в азартних іграх і парі.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Рада підтримала постанову щодо реалізації правової відповідальності РФ за агресію проти України Рада відхилила законопроект про незалежні наглядові ради в державних банках
Темы: Засідання Ради    Теги: кодекс, банкротство, Верховна Рада
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top