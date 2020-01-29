Рада приняла почти 160 законов с сентября

В течение двух сессий Верховной рады Украины девятого созыва по состоянию на 17 января 2020 года состоялось 59 заседаний, во время которых парламент одобрил в целом 158 законов. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, всего с начала созыва рассмотрено 463 законопроекта.

"С начала созыва рассмотрено 463 проекта законов, из которых 158 принято в целом, 43 - в первом или втором чтении, 20 - учтены и отправлены на доработку. Еще 242 законопроекта были отклонены Верховной радой и сняты с рассмотрения", - говорится в сообщении.

Указано, что из числа принятых законов на конец второй сессии подписано и введено в действие 137, из них 14 - по вопросам ратификации международных соглашений, 109 - о внесении изменений в акты действующего законодательства. В новой или обновленной редакции введены в действие 14 законов. Еще 21 принятый закон находится на стадии оформления или ожидает подписи президента Украины.

Отмечается, что нардепы всего зарегистрировали 997 проектов законов, из которых 382 были рассмотрены ВР. Сейчас на рассмотрении в комитетах находятся 667 законопроектов.

Кроме того, Кабинет министров за отчетный период подал в ВР 101 законопроект, из которых рассмотрено 44.

"По итогам рассмотрения 26 законопроектов были приняты в целом, 12 - отклонены и сняты с рассмотрения, четыре - приняты в 1-2 чтении и еще два были учтены и на доработке. На рассмотрении в комитетах находится 61 проект законов", - сообщили в парламенте.

Всего же за отчетный период было зарегистрировано 1150 законопроектов и 516 проектов постановлений.

"89 проектов законов были определены президентом Украины неотложными. По состоянию на 17 января 2020 года на рассмотрении в комитетах Верховной рады находился 751 законопроект (из них 20 определены как неотложные) и 142 проекта постановлений", - добавили в Раде.

Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что одной из ключевых проблем в работе парламента остается проблема законодательного спама.

Как писало РБК-Украина, КИУ назвал топ прогульщиков пленарных заседаний парламента. В среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 348 народных депутатов. Активно парламентарии посещали заседания в начале сессии, впоследствии активность несколько снизились.