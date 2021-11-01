Рада пригласила Галущенко на час вопросов к правительству
Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада пригласила министра энергетики Германа Галущенка на час вопросов к правительству. Она традиционно проходит в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.
В частности, соответствующее предложение поддержали другие участники заседания согласительного совета.
Так, парламентарии планируют заслушать главу Минэнерго о состоянии обеспечения топливно-энергетического сектора и жилищно-коммунального хозяйства Украины энергетическими ресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 годов.