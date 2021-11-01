Рада запросила Галущенка на годину запитань до уряду
Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада запросила міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду. Вона традиційно проходить у п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.
Зокрема, відповідну пропозицію підтримали інші учасники засідання погоджувальної ради.
Так, парламентарі планують заслухати главу Міненерго щодо стану забезпечення паливно-енергетичного сектору та житлово-комунального господарства України енергетичними ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 років.