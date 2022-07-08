Рада прекратила полномочия нардепа Новинского

Верховная рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За - 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения", - отметил он.

По его словам, на данный момент в составе Рады остается 420 нардепов.

Отметим, два дня назад Новинский заявил, что после оккупации Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и на бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.

Кто такой Вадим Новинский

Новинский является крупным бизнесменом, входит в топ самых богатых людей Украины. В парламент 9 созыва прошел, будучи представителем "Оппозиционного блока", деятельность которого на сегодня приостановлена.

Новинский владеет "Смарт-Холдингом", блокирующим пакетом металлургического холдинга "Метинвест" и многими другими активами. Украинское гражданство получил в 2012 году.