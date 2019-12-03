Рада прекратила полномочия двух нардепов

Во вторник, 3 декабря, Верховная рада Украины поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект постановления №2506 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кубракова А.М." проголосовали 329 нардепов.

А проект постановления №2507 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кучера В.В." поддержали 338 парламентариев.

Напомним, 15 ноября Кабмин назначил Кубракова главой "Укравтодора" после того, как в сентябре экс-глава ведомства Славомир Новак подал заявление об увольнении, которое приняло правительство.

Кучер прекратил свои полномочия, поскольку президент Владимир Зеленский 6 ноября назначил его новым главой Харьковской областной государственной администрации.

До августа 2019 года Кучер проживал в Харькове, где работал адвокатом. В частности, нардеп был адвокатом по так называемому делу о "рюкзаках сына Авакова".

Как писало РБК-Украина, в комитете ВР рассказали, что увольнение директора Госбюро расследований Романа Трубы состоится сразу же после вступления в силу принятого парламентом законопроекта №2116. На это потребуется несколько дней.