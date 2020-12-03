ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рада надала гарантії держзахисту військовим Сил спеціальних операцій

Україна, Четвер 03 грудня 2020 14:24
Рада надала гарантії держзахисту військовим Сил спеціальних операцій
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада надала гарантії державного захисту військовослужбовцям Сил спеціальних операцій Збройних сил. Народні депутати схвалили за основу та в цілому відповідний законопроект №4186.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 303 парламентарі.

Цим військовим та членам їхніх сімей надали відповідні гарантії захисту під час виконання ними завдань за призначенням.

Автори законопроекту очікують, що ці зміни до закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" забезпечать своєчасну протидію, реагування та захист життя, здоров’я, житла і майна зазначеної категорії осіб, зменшать наслідки впливу Російської федерації, сприятимуть виконанню Силами спеціальних операцій ЗСУ завдань за призначенням.

Нагадаємо, в Україні з 26 листопада дозволили допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика військовіВерховна Радазащита

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся