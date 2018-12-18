Рада підвищила іменні стипендії парламенту

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Іменні стипендії ВР встановлюються на рівні 2130 - 2720 гривень на місяць

Верховна рада України підтримала проект постанови №9171 "Про внесення змін до постанови Верховної ради "Про встановлення іменних стипендій Верховної ради студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій. За документ після низки невдалих спроб проголосували 233 парламентаря, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проектом встановлюються іменні стипендії парламенту на рівні 2130 - 2720 гривень на місяць.

Згідно з постановою, встановлюються такі розміри іменних стипендій парламенту:

для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації), які навчаються за освітнім ступеня (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 2130 гривень на місяць;

для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 2720 гривень на місяць.

Нагадаємо, на початку жовтня депутати провалили підвищення іменних стипендій парламенту, відповідний проект постанови підтримали лише 125 нардепів при 226 мінімально необхідних.

РБК-Україна писало, що комітет з питань науки і освіти рекомендував Верховній раді встановити іменні стипендії парламенту на рівні 2130 - 2720 гривень на місяць.

Додамо, в квітні парламент не підтримав проект постанови №7418 "Про внесення змін до постанови ВР" Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів "щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної ради України".