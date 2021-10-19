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Рада получила заявление об отставке от главы Минэкологии

Автор: Дмитрий Левицкий

В Аппарат Верховной рады поступило заявление об отставке министра. Речь о главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлию Палийчук.

"В Аппарат ВР поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов в соответствии со ст. 115 Конституции и ч. 1 ст. 18 закона о Кабинете министров Украины", - заявила Палийчук.

Накануне глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что министр Абрамовский написал заявление об отставке.

Напомним, в "Слуге народа" говорили, что Рада уже в четверг может отправить Абрамовского в отставку, если его заявление поступит в парламент сегодня.

Добавим, в прошлую пятницу в СНБО заявили, что руководство Минэкологии не в достаточном объеме выполняет поручения президента, поэтому Кабмин должен оценить его эффективность.

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Минэкологии