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Глава Минэкологии Абрамовский может уйти в отставку уже в четверг, - нардеп

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Киев, Вторник 19 октября 2021 15:07
Глава Минэкологии Абрамовский может уйти в отставку уже в четверг, - нардеп Фото: глава министерства экологии Роман Абрамовский (facebook.com/abramovskyy.roman)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада может проголосовать отставку главы министерства экологии Романа Абрамовского уже в четверг, 21 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

"Мы вчера (18 октября, на заседании фракции - ред.) обсуждали, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского, министра экологии... Если его заявление (об отставке - ред.) официально поступит в Верховную раду сегодня, то в четверг (21 октября - ред.) мы по процедуре проголосуем его отставку", - сказала Кравчук.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем заседании в пятницу, 15 октября, рассмотрел работу Министерства экологии и остался очень недоволен результатами. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, "к большому сожалению, министерство на сегодняшний день не в достаточном объеме выполняет указы президента". Поэтому Совет поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о деятельности руководителей министерства на ближайшем заседании правительства.
Как известно, Роман Абрамовский - один из самых богатых министров в правительстве Дениса Шмыгаля. У него есть большой бизнес в "зеленой" энергетике (сейчас все компании официально оформлены на жену). За прошлый год Абрамовский преумножил свое состояние на 2,1 млн грн, теперь на его счетах - 34,2 млн.

Тучи начали сгущаться над Абрамовским давно: и президент, и Рада неоднократно выказывали недовольство провальной работой его ведомства. Даже преемником ему уже нашли: среди кандидатов называют действующего заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук; заместителя министра по вопросам цифрового развития Руслана Стрельца, и экс-министра экологии Остапа Семерака.

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