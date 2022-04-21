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Рада поддержала продление военного положения до 25 мая

Фото: Рада продлила военное положение в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада поддержала сегодня, 21 апреля, предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине. Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Так, законопроект 7300 поддержали 300 народных депутатов.

Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.

Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:

  • обязательная трудовая повинность,
  • отчуждение личного имущества,
  • ограничения на передвижение,
  • комендантский час,
  • запрет на торговлю оружием и алкоголем,
  • запрет на массовые мероприятия и забастовки,
  • ограничение работы средств связи и интернета,
  • запрет военнообязанным менять место жительства.

Напомним, продлить действие военного положения в Украине глава государства предложил парламенту 19 апреля. Военное положение ввели 24 февраля после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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