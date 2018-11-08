Рада підтримала за основу закон про створення прилеглої зони

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Светлєвська)

Законопроект за основу підтримали 238 парламентарів

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №8361 про прилеглу зону України, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект за основу підтримали 238 парламентарів.

У пояснювальній записці підкреслюється, що наразі Україна не встановила прилеглої зони. Відповідно, відсутній і нормативно-правовий акт, який регулював би її правовий статус та режим.

Документом пропонується встановити прилеглу зону України, визначити її правовий статус та режим, надати Україні можливості здійснювати митний, фіскальний, імміграційний та санітарний контроль у прилеглій зоні, а також мати права і здійснювати обов’язки щодо затонулих у прилеглій зоні археологічних та історичних об’єктів.

Прийняття проекту необхідне і для попередження здійснення контрабандних операцій та нелегальних суднозаходів до закритих портів тимчасово окупованих територій України.

Так, прилегла зона України - це морський район, який прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані 24 морських миль, відлічуваних від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України.

Компетенція уповноважених органів щодо контролю у прилеглій зоні

Право зупиняти, здійснювати огляд, переслідувати по гарячих слідах, затримувати судна та/або членів їх екіпажу за правопорушення у прилеглій зоні надається органам Морської охорони Державної прикордонної служби в особі командира (начальника) судна, яким виявлено порушення і проведено затримання порушника.

При цьому рішення про здійснення огляду у зв’язку з порушенням митних, фіскальних, імміграційних і санітарних правил у прилеглій зоні приймається спеціально уповноваженими органами державної влади, що здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у цих сферах відповідно до чинного законодавства.

Так, здійснення огляду судна проводиться органом Морської охорони ДПСУ спільно з працівниками уповноважених органів держвлади, що здійснюють діяльність відповідно у митній, фіскальній, імміграційній сфері, у сфері санітарного контролю.

Однак у разі наявності достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки або необхідності проведення невідкладних процесуальних дій, можливе здійснення огляду суден посадовими особами ДПСУ самостійно з подальшим повідомленням відповідних уповноважених органів держвлади.

Притягнення до відповідальності

Проти суден-порушників вживаються зумовлені обставинами заходи, необхідні для припинення порушення і затримання порушників, включаючи застосування сили, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Так, у разі арешту або затримання українського або іноземного судна уповноважені органи негайно повідомляють державу прапора про вжиті заходи і застосовані санкції. Затримане судно та його екіпаж негайно звільняються після виконання рішення про притягнення до відповідальності і відшкодування збитків, завданих незаконною діяльністю, якщо інше не передбачено законодавством.

Підкреслимо, відключення автоматичної ідентифікаційної системи у прилеглій зоні усіма суднами за виключенням військових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення Військово-морських сил Збройних сил України та органу Морської охорони ДПСУ, що здійснюють функції охорони держкордону України, є підставою для зупинення та огляду судна, або переслідування його по гарячим слідам.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони раніше рекомендував ВР розглянути в першому читанні законопроект № 8361 "Про прилеглу зону України".

У комітеті відзначали, що законопроектом не пропонується збільшити територіальні води України.

Як писало РБК-Україна раніше, в Азовському морі до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України.

Президент України Петро Порошенко наголошував, що метою Росії є окупація Азовського моря.