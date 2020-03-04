Рада поддержала изменения Зеленского в закон "О национальной безопасности"

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений по поводу главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ за основу поддержали 293 нардепа, а в целом - 292 парламентария.

Проект закона разработан в связи с необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения ВСУ по стандартам НАТО.

"Целями и задачами проекта является безотлагательное осуществление в Вооруженных силах Украины организационных мероприятий, направленных на трансформацию органов военного управления всех уровней, а также введение отдельных должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке.

Проектом вносятся изменения в подпункты 2 и 3 пункта 1 раздела VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины". Ими предусматривается, что положения частей третьей-шестой статьи 16 (о главнокомандующем ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил) и подпункта 3, подпунктов "б" и "в" подпункта 4, подпункта 5 пункта 4 раздела VI "Заключительные и переходные положения" этого закона набирают силу с 1 марта 2020 года, а не с 1 января 2021-го, как предусмотрено действующей редакцией.

Напомним, в начале февраля Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3015.

Как писало РБК-Украина, парламент одобрил закон президента о допуске на учения в Украину иностранных военных.