Рада планує спростити націоналізацію Сенс Банку (Альфа-банку) російських олігархів

Верховна рада схвалила за основу законопроект, який дозволяє націоналізацію банків, що належать підсанкційним громадянам. У першому читані проект підтримали 274 депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Згідно проектом №9107-1, НБУ під час дії воєнного стану має право вивести банк з ринку, якщо серед його акціонерів є підсанкційні особи.

Найбільшим банком, який належить підсанкційним олігархам, є Сенс Банк (донедавна - Альфа-банк). Його власниками є Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Нагадаємо, Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк"). Компаніям ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited, які належать Андрію Косогову, Михайлу Фрідману та Петру Авену, заборонено брати участь в управлінні банком.