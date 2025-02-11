Рада планує розглянути проект з добудови Хмельницької АЕС

Йдеться про обладнання, яке залишилося після скасування проєкту будівництва нової АЕС у Болгарії. Натомість Україна планує використати ці реактори для завершення будівництва ХАЕС-3 (готовність 80%) і ХАЕС-4 (готовність 25%).

Нагадаємо, що 16 січня комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав цей законопроєкт шляхом внесення правок до документа №11392.

За даними опитування групи «Рейтинг», 80% українців підтримують завершення будівництва Хмельницької АЕС. Раніше президент Володимир Зеленський також закликав парламентарів сприяти реалізації цього проєкту, наголошуючи на його важливості для енергетичної безпеки країни.

Очікується, що ухвалення закону дозволить пришвидшити модернізацію української атомної енергетики та зміцнити енергетичну незалежність держави.