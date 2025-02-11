Рада планирует рассмотреть проект по достройке Хмельницкой АЭС

Сегодня, 11 февраля, Верховная Рада рассмотрит законопроект, который должен предоставить разрешение НАЭК "Энергоатом" на приобретение двух атомных реакторов в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.