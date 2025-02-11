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Рада планирует рассмотреть проект по достройке Хмельницкой АЭС

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 11 февраля, Верховная Рада рассмотрит законопроект, который должен предоставить разрешение НАЭК "Энергоатом" на приобретение двух атомных реакторов в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

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Хмельницкая АЭС