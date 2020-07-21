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В Рада планируют подписать коалиционное соглашение в сентябре

Киев, Вторник 21 июля 2020 12:52
В Рада планируют подписать коалиционное соглашение в сентябре
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская, Максим Зайченко

Над проектом коалиции будут работать во время каникул

Народные депутаты монобольшинства во время каникул в Верховной раде планируют разработать документ коалиционного соглашения. Подписать планируют в сентябре.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже сейчас есть наработки коалиционного соглашения.

"Что касается так называемой коалиционного соглашения. Сейчас как раз в этот период турбоотпуска. У нас есть наработки коалиционного соглашения, которое мы сейчас имеем и хотим, чтобы все депутаты уже немножко отвлеклись от законодательной деятельности, смогли нормально уделить этому время, и наработать. В сентябре мы его подпишем", - заявил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде готовят "большую парламентскую реформу", которая поможет наладить сотрудничество между депутатами.

До этого Рада поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины".

Кроме этого, ранее у Зеленского оценили возможность досрочных выборов в Раду.

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