В Рада планируют подписать коалиционное соглашение в сентябре

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Над проектом коалиции будут работать во время каникул

Народные депутаты монобольшинства во время каникул в Верховной раде планируют разработать документ коалиционного соглашения. Подписать планируют в сентябре.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже сейчас есть наработки коалиционного соглашения.

"Что касается так называемой коалиционного соглашения. Сейчас как раз в этот период турбоотпуска. У нас есть наработки коалиционного соглашения, которое мы сейчас имеем и хотим, чтобы все депутаты уже немножко отвлеклись от законодательной деятельности, смогли нормально уделить этому время, и наработать. В сентябре мы его подпишем", - заявил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде готовят "большую парламентскую реформу", которая поможет наладить сотрудничество между депутатами.

До этого Рада поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины".

Кроме этого, ранее у Зеленского оценили возможность досрочных выборов в Раду.