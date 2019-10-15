Рада планирует задать вопросы трем профильным министрам

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Во время часа вопросов к правительству Рада планирует заслушать министров обороны, энергетики и иностранных дел

Верховная рада планирует задать вопросы к трем профильным министрам во время часа вопросов к правительству. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопросы будут к министру обороны Андрею Загороднюку, министру энергетики Алексею Оржелю и министру иностранных дел Вадиму Пристайко.

"Я думаю, что будет все правительство. Но сейчас мы говорим о министрах, к которым будут вопросы. То есть я понимаю, что мы приглашаем министра обороны, министра Оржель, министра МИД Вадима Пристайко", - заявил Разумков.

Во фракции "Слуга народа" предложили во время часа вопросов сконцентрироваться на теме обороны.

"Относительно часа вопросов к правительству. Наша фракция предлагает сконцентрироваться на теме обороны. Чтобы к нам пожаловал министр обороны и профильные специалисты, которые действительно дали (поставить - ред.) вопрос депутатам. Мы знаем, что в бюджете очень много заложено на обороне. Как будет в новом проекте бюджета реализовываться, законодательные инициативы, которые ожидают от нас, чтобы обороноспособность нашей страны росла", - заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, час вопросов к правительству пройдет в пятницу, 18 октября. Это будет первый час вопросов Верховной рады к Кабмину.

Также РБК-Украина сообщало, что 18 октября Верховная рада будет принимать госбюджет на 2020 год в первом чтении. Ожидается, что комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета до 18 октября.