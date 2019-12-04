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Рада планирует установить льготный период для реорганизации учреждений здравоохранения

Новости » Политика     04.12.2019 - 13:36
Рада планирует установить льготный период для реорганизации учреждений здравоохранения
Иллюстративное фото (УНИАН)

Документ поддержали 295 народных избранников

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №2428 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безотлагательных мерах в сфере здравоохранения". За документ проголосовали 295 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроектом предполагается установить льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия.

Так, льготный период продлится до 31 декабря 2020 года и предусматривает освобождение от исполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на смену должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества; упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества; возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала образованных предприятий

Кроме того, уточняются полномочия органов местного самоуправления в части управления учреждениями здравоохранения, которые принадлежат территориальным общинам или являются объектами права общей собственности территориальных общин, формирования и развития их сети, организации их материально-технического, кадрового и финансового обеспечения, а также ответственности за свою деятельность перед территориальной общиной, государством, юридическими и физическими лицами

Документом предлагается предоставить коммунальным учреждениям здравоохранения возможность образовываться и функционировать как совместное коммунальное предприятие в соответствии с законом "О сотрудничестве территориальных общин".

Также проектом предусмотрено распространить на водителей бригад экстренной медицинской помощи условия оплаты труда и меры социальной защиты, предусмотренные для медицинских работники системы экстренной медицинской помощи частью 4 статьи 11 ЗУ "О экстренной медицинской помощи".

Законопроект предусматривает также перенос срока внедрения программы медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи на 1 апреля 2020 года, что даст возможность учреждениям здравоохранения завершить начатую процедуру реорганизации.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала шаги продолжения медреформы в 2020 году. По ее словам, в 2020 году на получение медицинской помощи через контракты с медучреждениями будут направлены 72 миллиарда гривен.

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