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Интервью

Рада планирует усилить ответственность за нарушение законов об охране культурного наследия

НовостиПолитика    19.06.2018 - 11:51
Фото: Верховная Рада (president.gov.ua)
Фото: Верховная Рада (president.gov.ua)

В частности, планируется повышение штрафов за такие нарушения

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №8202 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ после нескольких неудачных попыток поддержали 228 парламентариев.

"Целью законопроекта является усиление ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия, которое приравнивало бы установленные законодательством санкции с масштабами нарушения и обезопасило в будущем потерю объектов культурного наследия", - говорится в пояснительной записке.

В частности, документ предусматривает дополнение объективной стороны правонарушения условиями, что ответственность наступает за ущерб не только памятникам, но и только что выявленным объектам культурного наследия и их частям.

Также устанавливаются основные принципы процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если владельцы своими действиями способствуют их уничтожению.

Планируется изменение санкций за нарушение законодательства об охране культурного наследия, в том числе повышение размеров штрафов.

Кроме того, предусматривается уточнение статьи 298 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за доведение объекта культурного наследия до повреждения или уничтожения.

Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5678 "О внесении изменений в закон "Об охране культурного наследия" (относительно определения понятия "памятник культурного наследия")".

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Теги публикации: Верховная Рада, культурное наследие, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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