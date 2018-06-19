Рада планує посилити відповідальність за порушення законів про охорону культурної спадщини

Зокрема, планується підвищення штрафів за такі порушення

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №8202 "Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ після декількох невдалих спроб підтримали 228 парламентарів.

"Метою законопроекту є посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, що прирівнювала б встановлені законодавством санкції з масштабами порушення і убезпечила у майбутньому втрату об’єктів культурної спадщини", - сказано у пояснювальній записці.

Зокрема, документ передбачає доповнення об’єктивної сторони правопорушення умовами, що відповідальність настає за завдання шкоди не лише пам’яткам, але й щойно виявленим об’єктам культурної спадщини та їх частинам.

Також встановлюються основні засади процедури примусового викупу об’єктів культурної спадщини, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню.

Планується зміна санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, у тому числі підвищення розмірів штрафів.

Крім того, передбачається уточнення статті 298 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за доведення об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення.

Нагадаємо, у минулому році президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5678 "Про внесення змін до закону "Про охорону культурної спадщини" (щодо визначення поняття "пам'ятка культурної спадщини")".