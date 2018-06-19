Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада планує посилити відповідальність за порушення законів про охорону культурної спадщини

НовиниПолітика    19.06.2018 - 11:51
Фото: Верховна Рада (president.gov.ua)
Фото: Верховна Рада (president.gov.ua)

Зокрема, планується підвищення штрафів за такі порушення

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №8202 "Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ після декількох невдалих спроб підтримали 228 парламентарів.

"Метою законопроекту є посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, що прирівнювала б встановлені законодавством санкції з масштабами порушення і убезпечила у майбутньому втрату об’єктів культурної спадщини", - сказано у пояснювальній записці.

Зокрема, документ передбачає доповнення об’єктивної сторони правопорушення умовами, що відповідальність настає за завдання шкоди не лише пам’яткам, але й щойно виявленим об’єктам культурної спадщини та їх частинам.

Також встановлюються основні засади процедури примусового викупу об’єктів культурної спадщини, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню.

Планується зміна санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, у тому числі підвищення розмірів штрафів.

Крім того, передбачається уточнення статті 298 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за доведення об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення.

Нагадаємо, у минулому році президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5678 "Про внесення змін до закону "Про охорону культурної спадщини" (щодо визначення поняття "пам'ятка культурної спадщини")".

 

В Раді сьогодні розглянуть закон про нацбезпеку
Теги публікації: Верховна Рада, культурное наследие, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся