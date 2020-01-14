Рада планирует упростить требования к заготовке и сдаче металлолома

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 313 парламентариев.

Так, документом предлагается отменить разделение металлолома на промышленный и бытовой. В частности, действующим законодательством запрещено принимать от населения промышленный лом, при этом имеющиеся определения не дают четкого понимания, какой металлолом является бытовым, а какой промышленным.

Также упрощаются требования к заготовке металлолома (без его переработки). В пояснительной записке подчеркивается, что небольшие заготовители сейчас не имеют возможности официально, с соблюдением норм действующего законодательства и уплатой налогов осуществлять заготовку лома, поскольку им необходимо получать акт обследования от местных администраций, выполнять ряд требований по наличию ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования, которые являются для них экономически нецелесообразными и сложными в исполнении.

Законопроектом предлагается отменить акты обследования, которые выдают местные администрации. Указано, что оформление таких документов утратило смысл еще с отменой лицензирования заготовки металлолома.

Кроме того, планируется отменить запрет на расчеты наличными за металлолом, сдаваемого населением (которой нет при расчетах за другие виды вторичного сырья), а также упростить документооборот в части фиксации в первичных документах данных лица, сдающего лом.

Кроме того, документом устраняется правовая коллизия в части ответственности за осуществление операций с металлоломом.

"Статьей 213 Уголовного кодекса Украины установлена ответственность за осуществление операций с ломом должностных лиц субъектов, которые не включены в перечень субъектов хозяйствования, которые осуществляют операции с металлоломом. При этом, после отмены лицензирования операций с металлоломом не существует и не предусмотрено законодательством ни такого перечня", - подчеркивается в пояснительной.

Напомним, 5 апреля 2019 года вступил в силу закон о повышении пошлины на экспорт металлолома из Украины в другие страны мира. Согласно принятому парламентом закону, пошлины выросли с 42 евро до 58 евро за тонну.