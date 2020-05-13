ВР планирует уполномочить Кабмин устанавливать требования к Центрам админуслуг

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2679 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовал 261 парламентарий.

Документом предусматривается уполномочить Кабмин устанавливать требования к Центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ); ликвидации ЦПАУ, образованных районными государственными администрациями, и оказания услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления. Также предполагается предоставление услуг через ЦПАУ, а в ЦПАУ - административные услуги будут предоставляться расположенными в ЦПАУ представителями субъектов предоставления административных услуг, администраторами или через администраторов путем их взаимодействия с субъектами предоставления административных услуг.

Предлагается определить, что ЦПАУ будут предоставляться все административные услуги органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, а также административные услуги по договорам обслуживания в ЦПАУ жителей других территориальных общин; в ЦПАУ также предоставляться другие публичные услуги.

Кроме того, ЦПАУ органов местного самоуправления будут обязательно образовываться во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 1 тыс.; урегулирование вопросов образования ЦПАУ объединенными территориальными общинами; предоставление старостам отдельных функции администратора.

Также законом предлагается:

ликвидация Единого государственного портала административных услуг;

создание Единого государственного веб-портала электронных услуг;

определение полномочий КМУ по вопросам функционирования Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Документом предусматривается и внедрение механизма мониторинга качества предоставления административных услуг, в частности предоставления полномочий Министерству цифровой трансформации устанавливать порядок и показатели мониторинга и порядок обнародования результатов мониторинга; а также предоставление полномочий Мінцифри и областным государственным администрациям обращаться в административный суд относительно защиты прав лиц в сфере предоставления админуслуг

Напомним, в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении работы ЦПАУ. Правительство должно было обеспечить постепенный перевод отдельных публичных услуг в электронную форму, а также упростить процедуру предоставления услуг и внедрить механизм контроля.