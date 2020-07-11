Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Изменения в Избирательный кодекс планируют рассмотреть в четверг

Верховная рада планирует на следующей неделе рассмотреть изменения в Избирательный кодекс. К рассмотрению изменений народные депутаты могут приступить в этот пленарный четверг.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Как пояснил Корниенко, к вопросам повестки дня, среди которых и изменения в Избирательный кодекс, народные депутаты приступят, если завершат рассмотрение поправок к закону об игорном бизнесе.

"Если же нет, будем созывать внеочередные. В частности, будет и отдельное внеочередное, посвященное избирательному кодексу", - добавил он.

Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура рассказал РБК-Украина, что предложенные изменения в новый Избирательный кодекс будут действовать уже во время очередных местных выборов в Украине.

В частности, в Раде предлагают увеличить количество городов, в которых местные выборы будут проходить не в один, а в два тура. Нардепы хотят разрешить проводить два тура выборов в населенных пунктах с населением свыше 75 тысяч, а не 90, как сейчас. Качура уверяет, что это сможет повысить законность избранных городских голов.

"Так, городские головы будут более легально избранными. Ведь это будет решение, которое поддержали больше половины населения", - рассказал он.

Впрочем, в комитете госвласти продолжают дискутировать относительно ряда новых предложений в избирательное законодательство. В частности, в кодексе также могут отменить прямые выборы старост сельских общин.

В изменениях предлагают выбирать старост непосредственно сельскими советами, но не все депутаты соглашаются, что такие выборы будут честными.

Парламентарии отмечают, что избирательный кодекс в настоящее время принят в новой редакции и действует, поэтому изменения в него не являются наиболее критичным вопросом на этой неделе, в отличие от постановления об объявлении местных выборов.

Напомним, местные выборы могут состояться в Украине 25 октября, соответствующее постановление внесли в Верховную раду.