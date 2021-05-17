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Рада планує "поставити крапку" у земельній реформі у найближчі два пленарні тижні

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 14:07
Рада планує "поставити крапку" у земельній реформі у найближчі два пленарні тижні Фото: Рада планує "поставити крапку" в земельній реформі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує "поставити крапку" у земельній реформі у найближчі два пленарні тижні. Йдеться про законопроекти №№2194-2195.

Про це замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив у ході погоджувальної ради парламенту.

Він заявив, що до закінчення роботи цієї сесії нардепи мають ухвалити низку важливих законопроектів, необхідних для комплексного впровадження та завершення реформ.

"Залишилося 5 пленарних тижнів до закінчення 5 сесії. У нас є дуже багато різних питань, які ми маємо вирішити, щоб вийти на канікули, як і личить відмінникам, із гарним результатом виконаних завдань", - розповів глава партії.

Корнієнко підкреслив, що у найближчі два тижні парламент має намір поставити проміжну крапку в питаннях земельної реформи.

"Потрібно розблокувати підписання законопроекту №2194 про земельну децентралізацію, а також ухвалити законопроект №2195 про електронні аукціони", - сказав парламентар.

Нагадаємо, у Раді заблокували підписання законопроекту №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон необхідний для завершення земельної реформи в Україні. Усього в Раду внесли 12 постанов про скасування результатів голосування за документ.

Як писало РБК-Україна, 28 квітня Рада ухвалила відповідний проект закону у другому читанні. Відзначимо, прийняття документа в залі супроводжувалося вигуками "Ганьба". ВРУ почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документу.

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