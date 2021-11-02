Рада планирует лишить ОАСК права отменять решения Кабмина

Президентским проектом закона №5067 предлагается определить, что Верховному суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабинета министров, министерства или иного центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины. Предлагается исключить соответствующие категории дел из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Согласно документу, рассмотрение административных дел в отношении законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабинета министров реализуется Верховным судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Административные дела о законности и соответствии правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, НБУ рассматриваются Верховным судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из трех судей.

Судом апелляционной инстанции по указанным выше делам является Большая палата Верховного суда.

Также этим законопроектом уточняется значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.