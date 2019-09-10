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Рада планирует изменить закон о ВАКС

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Законопроект президента Владимира Зеленского №1025 принят за основу

Верховная рада планирует внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде: парламент принял за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1025, передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие законопроекта проголосовали 345 парламентариев.

Документ предлагает закрепить, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает ВР внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Так, на сайте законопроект был зарегистрирован под №1025. Глава государства определил его как безотлагательный.

Ранее Зеленский предлагал на рассмотрение Рады 8 созыва законопроект об уточнении подсудности дел ВАКС. Документом предлагалось изложить в новой редакции подпункт в заключительных и переходных положениях. Предусматривалось, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства со дня начала работы этого суда.

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